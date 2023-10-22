الصحة: إنشاء 24 مشروعا بسوهاج وإضافة 1000 سرير

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة أجرى زيارة لبعض المستشفيات في محافظة سوهاج، بما في ذلك مستشفى جهينة وطهطا والمراغة والهلال والصحة النفسية ومستشفى سوهاج العام وسوهاج التعليمي، وخلالها، جرت مناقشة مشروعات تطوير القطاع الصحي في المحافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدي البلد”،: "تم تنفيذ العديد من المشروعات الصحية في سوهاج بتمويل يزيد عن مليار جنيه مصري، وتشمل إنشاء 24 مشروعًا في مجالات المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، وهذه المشروعات ستزيد من قدرة المحافظة على تقديم الرعاية الصحية وتوفير 1000 سرير إضافي.

وكملخص، أوضح أن سوهاج تشهد تطويرًا كبيرًا في القطاع الصحي، وتستفيد من مشروعات وجهود حكومية تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية في المنطقة.