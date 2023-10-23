خبير علاقات دولية: الاجتياح البري لغزة مسألة وقت ويهدف إلى تعيين حكومة من طرف الاحتلال

قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية أن الحرب ستستمر لمدة طويلة وأن إسرائيل تتحدث عن ثلاث مراحل في الحرب ومر أسبوعان ومازلنا في المرحلة الأولى.

وأضاف خلال لقائه بفضائية " etc “ ، أن القراءة على الأرض تقول أن إسرائيل مصممة على اجتياح بري مهما كلفها الأمر وهذا واضح في الحشد والدعم الأمريكي والبريطاني .

وأوضح أن هناك قرار إسرائيلي أمريكي بالاجتياح والآن هناك مرحلة جمع المعلومات بخصوص موضوع الرهائن والموضوع كله وقت.

وأشار إلى أن هدف الاجتياح البري هو القضاء على الأنفاق والبنية التحتية لحماس ووصل بالقول القضاء على حماس وتعيين حكومة من طرف الاحتلال.

