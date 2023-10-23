بدء تشغيل أول تجمع تنموي بمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء

أطلق مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، شارة البدء لتشغيل آبار ومحطات الري وتحلية المياه والصرف الصحي بالتجمع ك 61 بقرية بغداد مركز الحسنة ،في إطار احتفالات المحافظة، بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

تجمع تنموي:



وقال المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن تجمع ك61 يعتبر أول تجمع تنموي يتم تشغيل المرافق بداخله فعليا علي أرض مركز ومدينة الحسنة، كما تم توصيل الكهرباء وكذا محطات المياه والصرف الصحي للآبار.



وتم تجهيز المدرسة وتجهيز مركز الشباب والرياضة والمسجد ، والديوان ، ودار المناسبات واستراحة السادة العاملين بالتجمع.



وقال بغدادي، أنه نم الإعلان بالفعل عن تشغيل جميع المرافق الحيوية داخل التجمع التنموي لتحقيق مصالح الأهالي المنتفعين به.



حضر عملية التشغيل اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، والعميد محمد السعيد مساعد مدير إدارة المياه للأعمال المدنية، والمهندس هاني حلمي رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء، و المهندس محمد الشحات رئيس شركة مياه الشرب بوسط سيناء، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم ،وإيهاب حسن عبد الوهاب ، مدير مديرية الشباب والرياضة، ووليد المنسي ، مساعد رئيس المركز لشؤون التجمعات التنموية، والدكتور عصام الهادي عميد المركز الثقافي بشمال سيناء ، ومفتش الدعوة بأوقاف الحسنة.