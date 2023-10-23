بالأسود.. ليلي علوي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنانة ليلي علوي، خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.

لفتت ليلي علوي الأنظار في الصورة بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان أسود طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

اتسمت إطلالة ليلي علوي بأنها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.