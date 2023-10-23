بأي ذنب قتلوا.. كلمات موثرة من طارق الخولي:العالم الغربي مش عايز يشوف غير روايته ودعمه لإسرائيل

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن العالم الغربي لا يريد أن يرى إلا روايته ودعمه لإسرائيل فقط ولا يريد الحقيقة وفقاً للقواعد إلتي أرساها، مرددا :"فين الإنسانية والعدل وهي دي القواعد إللي انتوا اخترعتوها وقولته عليها مش بتعملوها وكنتوا بتفرضوا عقوبات لعدم تنفيذ هذه القواعد".

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “مانشيت” على قناة "CBC" مع الإعلامي جابر القرموطي" أن إسرائيل تضرب مقرات من الأمم المتحدة وهذه الأماكن لها حصانات وتجردوا من اللإنسانية بقصف المساجد والكنائس وهذا ما يسمى "بالبلطجة"،نوهه :"أي قائد أو مسؤول أرتكب ربع الجرائم دي كان زمانه بيتحاكم أمام المحكمة الدولية".

وأشار عضو مجلس النواب، أن أي شبر في مصر ليس للبيع لكل من يتحدث عن تصفية الديون والمزايدات والأرض المصرية ليست للبيع وإذا كانوا يريدوا هذه سوف يتعرض لهم 105 مليون مصري، لافتاً "مصر في الحرب مش هتهزر".