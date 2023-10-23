عصام السقا يعلق علي أحداث فلسطين: أقبح حقبة عرفها التاريخ

تضامن الفنان عصام السقا مع الأحداث داخل فلسطين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب عصام السقا:"اقبح حقبة عرفها التاريخ انعدمت الإنسانية من العالم كله

‏الانسان اصبح بلا قيمة ‏والأسوأ من كل هذا

‏الأطفال أحباب الرحمن الابرياء الذين لاحول لهم ولاقوه يمارس عليهم القصف والقتٍٍٍِــــل

‏حسبي الله ونعم الوكيل

‏ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.".



‏⁧‫وأطلق الفنان عصام السقا مبادرة لتغيير الصور الشخصية لمنصات التواصل الاجتماعي لعلم فلسطين تضامنا مع أشقائنا في غزة .

وكتب السقا من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:٠ مبادرة تغيير صورة البروفايل لعلم فلسطين

اقل تعبير عن ان القضية قضية الكل ".

ولاقت هذه المبادرة انتشارا واسعا بين فنانين مصر وكان أبرزهم :" هنيدي ، خالد الصاوي ،ميرنا نور الدين ، عمر كمال ، هنا الزاهد ،ياسمين صبري ، أحمد السقا ، نرمين الفقي ".

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة.

نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين

وقال الرئيس السيسي: "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".