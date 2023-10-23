عصام السقا يعلق علي أحداث فلسطين: أقبح حقبة عرفها التاريخ

تضامن الفنان عصام السقا مع الأحداث داخل فلسطين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وكتب عصام السقا:"اقبح حقبة عرفها التاريخ انعدمت الإنسانية من العالم كله
الانسان اصبح بلا قيمة والأسوأ من كل هذا
الأطفال أحباب الرحمن الابرياء الذين لاحول لهم ولاقوه يمارس عليهم القصف والقتٍٍٍِــــل
حسبي الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.".
وأطلق الفنان عصام السقا مبادرة لتغيير الصور الشخصية لمنصات التواصل الاجتماعي لعلم فلسطين تضامنا مع أشقائنا في غزة .
وكتب السقا من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:٠ مبادرة تغيير صورة البروفايل لعلم فلسطين
اقل تعبير عن ان القضية قضية الكل ".
ولاقت هذه المبادرة انتشارا واسعا بين فنانين مصر وكان أبرزهم :" هنيدي ، خالد الصاوي ،ميرنا نور الدين ، عمر كمال ، هنا الزاهد ،ياسمين صبري ، أحمد السقا ، نرمين الفقي ".
وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة.
نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين
وقال الرئيس السيسي: "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".