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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام السقا يعلق علي أحداث فلسطين: أقبح حقبة عرفها التاريخ

صدى البلد

تضامن الفنان عصام السقا مع الأحداث داخل فلسطين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وكتب عصام السقا:"اقبح حقبة عرفها التاريخ انعدمت الإنسانية من العالم كله
‏الانسان اصبح بلا قيمة ‏والأسوأ من كل هذا
‏الأطفال أحباب الرحمن الابرياء الذين لاحول لهم ولاقوه يمارس عليهم القصف والقتٍٍٍِــــل
‏حسبي الله ونعم الوكيل
‏ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.".


‏⁧‫وأطلق الفنان عصام السقا مبادرة لتغيير الصور الشخصية لمنصات التواصل الاجتماعي لعلم فلسطين تضامنا مع أشقائنا في غزة .

وكتب السقا من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:٠ مبادرة تغيير صورة البروفايل لعلم فلسطين 
اقل تعبير عن ان القضية قضية الكل ".

ولاقت هذه المبادرة انتشارا واسعا بين فنانين مصر وكان أبرزهم :" هنيدي ، خالد الصاوي ،ميرنا نور الدين ، عمر كمال ، هنا الزاهد ،ياسمين صبري ، أحمد السقا ، نرمين الفقي ".

 

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة.

 

نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين
وقال الرئيس السيسي: "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".

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