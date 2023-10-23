سبائك ذهب وحلويات بالمخدرات .. 20 محضر ضبط جمركي لمسافرين في مطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عشرين محضر ضبط جمركي خلال فترة النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري لركاب وراكبات حاولوا تهريب ممنوعات.

بحسب المحاضر الجمركية، حاول الركاب تهريب أدوية ومستلزمات جراحة العظام و تليفونات وبحوزة الآخرين اسلحة بيضاء ومنظار يركب علي سلاح ناري وطلقة نارية و شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و فراء ثعالب محظور تداوله و سجائر الكترونية بهم و قطع حلوي بهم مخدر THC و CBD ومخدرات اخري متنوعة.

كما تم ضبط راكب بحوزته ١١٧ كارت فيزا بأسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة والغريب عودة ظاهرة تهريب السبائك الذهبية سواء علي أجساد الركاب والراكبات او باخفائها بطرق متنوعة رغم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة علي القيمة المضافة علي المصنعية فقط.

وتم تحرير تسعة محاضر في مبني الركاب رقم (٣) والصالة الموسمية، وستة محاضر في مبني الركاب رقم (٢) وخمسة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (١) يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.