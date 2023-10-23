عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاشة 140 هرتز ومعالج Snapdragon.. أحدث هاتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب

بشاشة 140 هرتز ومعالج
بشاشة 140 هرتز ومعالج Snapdragon..أحدث هاتف للفئة المتوسطة ب

أضافت نوبيا هاتفا جديدًا إلى سلسلة Z50 الخاصة بها وهو هاتف Nubia Z50S الذكي، والذي من المقرر أن يطرح في السوق يوم الاثنين 23 أكتوبر، مع بعض الميزات الرائعة.

 

مواصفات Nubia Z50S

 

• الشاشة: شاشة منحنية مرنة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز.

• المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

• الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت LPDDR5X.

• التخزين الداخلي: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت UFS 4.0.

• الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMX787 64 ميجابكسل 35 مم، و عدسة ماكرو فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، ومستشعر طيفي متعدد القنوات.

• الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل.

• الاتصال: 5G، و WiFi 6E، و NFC، و Bluetooth 5.3.

• البطارية: 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط.

• منفذ الصوت: 3.5 مم.

• محرك خطي لردود الفعل اللمسية.

 

السعر

 

يبدأ سعر Nubia Z50S في الصين من حوالي 306 دولار أمريكي (أي في فئة ال 9000 جنيه مصري ) للطراز الذي يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين. سيكون متاحًا في اللون الأسود الأنيق بدءًا من غدٍ على موقع JD.com.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

السيسي أفسد مخطط إسرائيل.. حكاية مشروع غزة الكبرى وتأثيره على سيناء

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

موضوعات متعلقة

خصم 7000 جنيه على ملك هواتف سامسونج S23 Ultra

ببطارية 6000 مللي أمبير وشحن 200 وات..هواتف رائدة من Vivo تسحق سامسونج

بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي .. أحدث موبايل من Honor بسعر اقتصادي

مقارنة عمالقة الفلاجشيب.. أيهما أفضل في الكاميرا Google Pixel 8 أم iPhone 15

بسعر زهيد وأقوى بطارية..أحدث موبايل سامسونج اقتصادي في مصر

قاهر الـ iPhone 15..مبيعات موبايل هواوي الجديد تكتسح الآيفون

خصم لن تصدقه عينيك على عملاق هواتف سامسونج S23 Ultra|أفضل وقت للشراء

متضيعش فلوسك دلوقتي..تسريبات تكشف عن موبايل Redmi Note 13 الأسطوري

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان غربي غزة

اعتماد حركة تنقلات لمديري الإدارات العامة والأجهزة بمحافظة الجيزة

دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة من معبر رفح

رئيس مجلس النواب يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشعر له الأبدان..فيديو لطفل حديث الولادة ضمن ضحايا قصف الاحتلال لـ غزة

طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

في اليوم العالمي للروماتيزم .. معلومات خطيرة عن المرض | خلّي بالك

طفلة صغيرة بين ذراعيه..فيديو يوثق آخر اللحظات المؤلمة في حياة فلسطيني بغزة

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ