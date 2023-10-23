بشاشة 140 هرتز ومعالج Snapdragon.. أحدث هاتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب

أضافت نوبيا هاتفا جديدًا إلى سلسلة Z50 الخاصة بها وهو هاتف Nubia Z50S الذكي، والذي من المقرر أن يطرح في السوق يوم الاثنين 23 أكتوبر، مع بعض الميزات الرائعة.

مواصفات Nubia Z50S

• الشاشة: شاشة منحنية مرنة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز.

• المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

• الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت LPDDR5X.

• التخزين الداخلي: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت UFS 4.0.

• الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMX787 64 ميجابكسل 35 مم، و عدسة ماكرو فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، ومستشعر طيفي متعدد القنوات.

• الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل.

• الاتصال: 5G، و WiFi 6E، و NFC، و Bluetooth 5.3.

• البطارية: 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط.

• منفذ الصوت: 3.5 مم.

• محرك خطي لردود الفعل اللمسية.

السعر

يبدأ سعر Nubia Z50S في الصين من حوالي 306 دولار أمريكي (أي في فئة ال 9000 جنيه مصري ) للطراز الذي يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين. سيكون متاحًا في اللون الأسود الأنيق بدءًا من غدٍ على موقع JD.com.