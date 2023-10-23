يقترب عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المغادرة خلال الفترة المقبلة.

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

وبحسب برنامج +90 على قناة النهار، فإن هناك أزمة حقيقية مع الجهاز الفني، واللاعب يستهزأ بتعليمات الجهاز الفني، الأمر الذي أدى لاستبعاده وقرار من كارلوس أوسوريو المدير الفني بطلب رحيله، واللاعب يبحث عن عرض للمغادرة في يناير.

وشهدت انتخابات نادي الزمالك، والتي انعقدت مساء الجمعة، الموافق 20 أكتوبر بمقر النادي فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب رئيسًا وهشام نصر نائبًا، والمندوه أمينًا للصندوق، بعد منافسة قوية بين الأعضاء.

وأعلنت اللجنة القضائية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، فوز قائمة حسين لبيب بالانتخابات لرئاسة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مُقبلة.