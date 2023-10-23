مجلس الزمالك يصل مقر القلعة البيضاء لتسلم النادي

وصل كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وكل من هاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد أعضاء مجلس الإدارة إلى مقر النادي استعدادا لتسلم المجلس المنتخب لمهام عمله بداية من اليوم.

وسيتسلم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب النادي

اليوم بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، ليبدأ المجلس الجديد مهام عمله رسميا.

كانت اللجنة الأولمبية اعتمدت نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التي أُجريت الجمعة الماضي، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادي واللجنة التي أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسميا.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم الجمعة الماضي، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.



وشهدت الانتخابات التي أُجريت الجمعة، حضور 22704 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.