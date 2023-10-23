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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات سيتروين 2024 بالزيادات الجديدة

أسعار سيارات سيتروين
أسعار سيارات سيتروين 2024 بالزيادات الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، ومازالت زيادات الأسعار تتوالي حتي الآن، وذلك يعود الي عدة أسباب يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، مما ترتب علية استمرار الزيادات السعرية علي أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بدون توقف .

قائمة أسعار سيتروين الجديدة في مصر

سعر ومواصفات سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024.. صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات سيتروين 2024 بالزيادات  :

1- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

تتسارع سيارة سيتروين سي اليزيه من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتخرج قوة 115 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 

- أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 759 ألف جنيه .

2- سيتروين C3 موديل 2024 :

تستمد سيارة سيتروين C3 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان .

 سيتروين C3 موديل 2024

- أسعار سيتروين C3 موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر 954 ألف جنيه .

3- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

تصل سرعة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 القصوى الي 183 كم/ساعة، وتخرج قوة 110 حصان، تنتج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 

- أسعار سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر 979 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 84 ألف جنيه .

4- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تصل سرعة سيتروين C5 اير كروس  القصوى الي 201 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 165 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 

- أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 395 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 520 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 670 ألف جنيه .

5- سيتروين C4 موديل 2024 :

تحتوي سيتروين C4 علي محرك 3 سلندر، سعه 1200 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 155 حصان، وتحتاج الي 8.2 ثانية لتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون .

 سيتروين C4 موديل 2024 

- أسعار سيتروين C4 موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

6- سيتروين C4X موديل 2024 :

عزم دوران سيارة سيتروين C4X موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتخرج سيارة سيتروين C4X قوة 130 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

سيتروين C4X موديل 2024

- أسعار سيتروين C4X موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 215 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 335 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 345 ألف جنيه .

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