عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024.. صور

سيتروين C3 الكهربائية
سيتروين C3 الكهربائية

تواصل شركة سيتروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عالميًا، عن نسختها الجديدة C3 موديل 2024، والتي من المقرر توافرها في السوق الأوروبي، مع قدرات فنية تعتمد على تكنولوجيا المحركات الكهربائية.

أرخص كروس أوفر من ستروين موديل 2024 .. صور

أسعار سيارات ستروين بعد طرح موديلات 2024 .. صور

 سيتروين C3 الكهربائية

المواصفات الفنية لـ سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024

 

تستمد سيتروين C3 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 113 حصان، وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقوة 44 كيلووات/ساعة، مع امكانية السير لمسافات إجمالية تصل إلى 320 كيلومتر للشحنة الواحدة.

 سيتروين C3 الكهربائية

ويمكن اعادة تعبئة الطاقة للسيارة عبر استخدام شاحن سريع بمحطات التيار المستمر بقوة 100 كيلووات، في مدة زمنية اقل من 30 دقيقة، بينما تستغرق مدة الشحن البطارية من 20 إلى 80% خلال فترة زمنية قدرها 4 ساعات.

 سيتروين C3 الكهربائية

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024، فيمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة تستغرق 11 ثانية فقط.

 

تجهيزات السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 

 

تحتوي السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 على شاحن لاسلكي للهواتف، مرايات جانبية كهربائية التحكم وقابلة للطي، مثبت للسرعة، طلاء خارجي مكون من لونين، جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، حساسات حركة، مصابيح LED، شاشة داخلية تعمل باللمس رأسية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

 سيتروين C3 الكهربائية

سعر سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 

 

يبلغ سعر السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 نحو 24 الف و500 دولار امريكي.

الكهربائية تقنية الفار سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 سعر سيتروين C3 الكهربائية سعر سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 سيتروين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

شيري تطلق اومودا 5 الكهربائية الجديدة .. صور

أسعار هافال H6 الجديدة في مصر.. صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس بحالة الزيرو .. وبهذا السعر

أسعار سيارات جيلي في مصر .. منها "جيومتري C" الكهربائية

موفرة للوقود وبأرخص سعر في مصر.. تعرف على هذه السيارة

أسعار نيسان صني 2024 في مصر .. صور

7 راكب.. جيتور X90 PLUS موديل 2023 بهذا السعر

15 ألف جنيه .. أسعار شيري تيجو 3 2024 الجديدة

ترشيحاتنا

من معبر رفح.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف اطلاق النار على غزة

تضامنا مع فلسطين.. المئات يؤدون صلاتي الجمعة والغائب بمسجد الحامدية الشاذلية| فيديو

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

بلاش نعاقبهم مرتين.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول لـ غزة

أمين الأمم المتحدة من رفح: نعمل مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لأهالي غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ