سعر ومواصفات سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024.. صور

تواصل شركة سيتروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عالميًا، عن نسختها الجديدة C3 موديل 2024، والتي من المقرر توافرها في السوق الأوروبي، مع قدرات فنية تعتمد على تكنولوجيا المحركات الكهربائية.

سيتروين C3 الكهربائية

المواصفات الفنية لـ سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024

تستمد سيتروين C3 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 113 حصان، وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقوة 44 كيلووات/ساعة، مع امكانية السير لمسافات إجمالية تصل إلى 320 كيلومتر للشحنة الواحدة.

سيتروين C3 الكهربائية

ويمكن اعادة تعبئة الطاقة للسيارة عبر استخدام شاحن سريع بمحطات التيار المستمر بقوة 100 كيلووات، في مدة زمنية اقل من 30 دقيقة، بينما تستغرق مدة الشحن البطارية من 20 إلى 80% خلال فترة زمنية قدرها 4 ساعات.

سيتروين C3 الكهربائية

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024، فيمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة تستغرق 11 ثانية فقط.

تجهيزات السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024

تحتوي السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 على شاحن لاسلكي للهواتف، مرايات جانبية كهربائية التحكم وقابلة للطي، مثبت للسرعة، طلاء خارجي مكون من لونين، جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، حساسات حركة، مصابيح LED، شاشة داخلية تعمل باللمس رأسية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

سيتروين C3 الكهربائية

سعر سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024

يبلغ سعر السيارة سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 نحو 24 الف و500 دولار امريكي.