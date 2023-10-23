خبراء أجانب في جراحات النساء بمستشفى شفاء الأورمان بـ الأقصر

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر،رئيسة الجمعية الأوربية لجراحات طب النساء دكتور ديانا ودكتور جورج استاذ اورام الثدي بمستشفي رويال بوخارست برومانيا، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للاطفال مرضي السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

وعبرا عن سعادتهما بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة ووجها الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وحرصت رئيسة الجمعية الأوربية لجراحات طب النساء، وأستاذ أورام الثدي خلال زيارتهما للمستشفى على لقاء عدد من المرضي، والتعرف علي طبيعة العلاج المقدم لهم ، والتقاط الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين.

وحرص الوفد الأجنبي خلال تواجده في مستشفى الاطفال لعلاج أمراض السرطان على تنظيم فقرات ترفيهيه وفنية وتوزيع الهدايا وإلالعاب.

وأوضح محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان أن إشادة الوفود الأجنبية الدائمة بالمستشفي يؤكد أن العمل يسير كما هو مخطط له في أن تكون المستشفي واجهة طبيبة عالمية تضاهي كبري مستشفيات العالم.

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