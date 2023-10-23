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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التويجري: نتطلع لنجاح جهود إدخال المساعدات لغزة بكمايات كافية لمواجهة الوضع الكارثي

صدى البلد

 أشاد الدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالجهد الجبار الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري ؛ لمساعدة أهالي قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال التويجري "إن الهلال الأحمر المصري عضو رئيسي من أعضاء المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر ويقوم بعمل جبار لا يقل أهمية عن عمل الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف "أسجل أشادتي بالعمل الجبار الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري من حيث جمع التبرعات في مصر واستقبال التبرعات التي تأتي من الخارج ووضعها في الشاحنات بالإضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والتنسيق مع الجانب الفلسطيني".

إدخال المساعدات لغزة بكمية كافية لمواجهة الوضع الكارثي بالقطاع

وأشار التويجري إلى أنه تم جمع كمية كبيرة من المساعدات لأهالي غزة موجودة على الحدود وفي مطار العريش ولكن الأمر يتوقف على إجراءات إدخالها .. معربا عن تطلعه لنجاح الجهود الرامية لإدخال المساعدات لغزة بكمية كافية لمواجهة الوضع الكارثي بالقطاع .. منوهاً بجهود مصر في هذا الصدد.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان على الحدود مع غزة أمس الأول السبت ووجه من هناك نداءً واضحاً بفتح المعابر وإنقاذ أهل غزة، وأن يكون هناك هدنة إنسانية ، "ونتمنى أن تجد استجابة لدى المجتمع الدولي وإسرائيل".
 

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