بينهم طلاب.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق ديرب نجم السنبلاوين وتم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم يفيد إستقبال كل من "محمد ع ا" 20 سنة و"سماح ع ا" 48 سنة و"الاء ط م" 15 سنة و"علاء ع م" 47 سنة و"محمود ا ع" 17 سنة و"رؤي ا س" 15 سنة و"هانم س ا" 40 سنة مقيمين قرية دبيج دائرة مركز ديرب نجم مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق ديرب نجم السنبلاوين وتم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.