التضامن والأرومان: أجرينا 12,750 عملية جراحية في الفيوم بالتعاون مع المراكز المتخصصة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، جمعية الأورمان فى تنفيذ (12,750) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية الى الان وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى القاهرة وفى الفيوم .

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد الأستاذ طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتًا ان عمليات العيون تتم فى أكبر المراكز الطبية المتخصصة و العالية الجودة والتى تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة الفيوم وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة .

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان ، انه يتم تنظيم شهريا مالا يقل عن 4 قوافل شهرية، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأضاف، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأختتم شعبان، إن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة الفيوم في إجراء 12,750عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 9,140 نظارة طبية لغير القادرين .

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