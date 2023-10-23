وطّي صوتِك| ابنة الصيدلي تكشف مفاجأة صادمة في قضية عنتيل مدينة نصر

مفاجآت عديدة كشفتها ابنة صيدلي مدينة نصر الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، والمتهم بالإعتداء على السيدات والقاصرات داخل صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة، خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13626 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث.

وقالت ابنة صيدلي مدينة نصر، في اقوالها خلال التحقيقات بقضية صيدلي مدينة نصر، إن المتهم قام بالاعتداء عليها وهي بعمر الـ 7 أو 8 سنين واستمر الأمر إلى أن وصلت قرابة الـ 11 سنة.

وجاءت أقوال ابنة المتهم خلال التحقيقات كالآتي:

س| هل أخبرتِ أحدًا بحدوث تلك الوقائع



ج| أنا قلت لـ ماما بعد موضوع الحمام ده، بس قبل كده مكنتش ببقى فاهمة حاجة ولما كان بيعمل فيا كده كنت ساعات بقعد أزقه وأخربشه وأعيط وهو يقعد يقول لي وطي صوتك ويزعقلي ويقولي بعدها ما تقوليش لحد الكلام ده ولو قلتي لأمك هتموت ويقعد يخوفني وكمان عايزة أقول إن في مرة عمل فيا كده في الصيدلية في عزبة الهجانة.

س| هل يحتفظ المشكو في حقه بمقاطع مصورة حال تعديه عليكِ



ج| معرفش بس هو عنده في البيت هاردات كتير شايلها في أوضة المكتب وقافل عليها

س| متى كانت آخر مرة حدث بها اعتداء من المشكو في حقه عليكِ



ج| من حوالي خمس سنين

س| هل حررتِ بلاغا بخط نجدة الطفل بشأن الواقعة



ج| أيوه ماما عملت بلاغ وكنت بتابع مع أخصائية نفسية هناك

س| بما تتهمين المشكو في حقه تحديدا؟

ج| أنا بتهم أبويا إنه هتك عرضي واتحرش بيا وأنا من ساعتها وأنا عندي مشاكل نفسية بسببه

س| هل لديك أقوال أخرى

ج| لا