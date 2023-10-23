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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: رصف 9 شوارع في سمالوط بإجمالى طول 8.5 كم

رصف شوارع سمالوط
رصف شوارع سمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024 ، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

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وفى هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، والمهندس أحمد حسن مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنيا عدداً من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2023/ 2024، وذلك للبدء فى رصف الشوارع أو تركيب بلاط أنترلوك.

وأكد رئيس المركز، على أنه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال سمالوط والجهات المعنية للانتهاء من تجهيز الشوارع والانتهاء من أي أعمال بها قبل البدء فى الرصف، خاصة وأن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي للرصف .

من جانبه، أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة ، أن خطة الرصف في سمالوط تشمل تركيب انترلوك بمتفرعات شارع السلام بحى شرق بطول 2 كم، ورصف شارع امتداد المدارس بداية من مسجد الزهراء حتى المحيط بطول 1,5 كم، و شارع بجوار مدرسة الزراعة بطول 500 م، وشارع الشريف ومتفرعاته بطول 750 م، وشارع جامع عبد الجواد بالمتفرعات بطول 800 م، واستكمال رصف شارع المحطة بطول 1,2 كم، و شارع جامع خضر بطول 450م، واستكمال رصف شارع زهران بطول 500م، و شارع ناصر ومتفرعاته بطول 750م، ليبلغ بذلك إجمالي ما سيتم رصفه 8 كم و 450 م فى 9 شوارع بالمركز. 

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