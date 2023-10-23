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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوزان نجم الدين: زميلات من الوسط الفني عملولي سحر

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

حلت الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة علي برنامج الزمن، الذي تقوم بتقديمه الإعلامية راغدة شلهوب ، ويعرض علي إحدى القنوات اللبنانية.

 

وقالت سوزان نجم الدين خلال الحلقة إنها اكتشفت وجود سحر في منزلها، مؤكدة أن إحدي زميلاتها في الوسط الفني كشفت لها أن بعض زميلاتها في الوسط الفن كان يدعون عليها ويحسدونها.

 

واستكملت سوزان نجم الدين أنها أحضرت أحد الشيوخ إلي منزلها حتي يقوم بفك السحر، وصرح لها بأسماء الفنانات اللاتي قمن بذلك.

 

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، عن استعدادها لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل الحشاشين المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

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وقالت سوزان نجم الدين، في تصريحات خاصة علي هامش حضورها ختام المهرجان القومي للمسرح، إنها تحمست للمشاركة في العمل بمجرد قراءته، حيث ستظهر في الأحداث بشكل مختلف عن الأعمال التي قدمتها من قبل. 

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

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