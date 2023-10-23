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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بروتوكول لتدريب الكوادر البشرية على تأهيل ذوي الاحتياجات البصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة الدكتورة دعاء مبروك المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لبحث آليات التعاون في مجال توفير قوافل طبية وتدريب المختصين في التعامل ذوي الاحتياجات البصرية.

عمل الوادي الجديد تتابع دورات التدريب المجانية للفتيات

وتناول اللقاء جهود المؤسسة في إجراء الكشف الطبي المجاني على ٢٣ ألف طالب وطالبة بالتعليم العام الأزهري، وتسليم ٢٤٠٠ نظارة طبية، وإجراء ٥٠ عملية جراحات عيون للحالات التي تطلبت تدخلًا جراحيًا، والكشف على ٥٢٠ حالة بقوافل المؤسسة بمستشفى الخارجة التخصصي.

كما بحث الزملوط الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والمؤسسة؛ لتدريب الكوادر البشرية بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في إجراء المسح الطبي للطلاب على مستوى المحافظة.

 

المؤسسة الكشف الطبي اللواء دكتور محمد الزملوط توقيع بروتوكول تعاون لذوى الاحتياجات الخاصة لأزهر

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