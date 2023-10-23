عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أكثر تطبيقات على موبايلك تدعم الاحتلال الإسرائيلي .. أحدث هاتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص موبايل Nokia بكاميرا في مصر..برخص التراب


أعلنت شركة HMD Global، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، في عام 2022 عن إطلاق هاتف Nokia G11 Plus في السوق المصري.


بكاميرا 200 ميجابكسل.. أقوى هاتف للفئة المتوسطة بسعر رخيص جدا 

 

أعلنت شركة ريلمي Realme، اليوم، عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، Realme 11 Pro Plus. يتميز الهاتف بكاميرا 200 ميجابكسل، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة شرائح Mediatek MT6877V Dimensity 7050

 

وثائق.. وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل وأمازون تنتهك القانون الدولي وتساعد الاحتلال الإسرائيلي


كشفت وثائق حكومية تابعة للاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني أن شركات التكنولوجيا العملاقة جوجل وأمازون وميتا قد وقعت عقودًا مع الحكومة الإسرائيلية في غزة خلال العام الماضي، وتتضمن هذه العقود خدمات سحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات أخرى.

 

مقاطعة..أكثر تطبيقات على موبايلك تدعم الاحتلال الإسرائيلي


في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم هذا الاحتلال. فهناك العديد من التطبيقات التي طورتها شركات إسرائيلية أو تدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

بشاشة 140 هرتز ومعالج Snapdragon.. أحدث هاتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب


أضافت نوبيا هاتفا جديدًا إلى سلسلة Z50 الخاصة بها وهو هاتف Nubia Z50S الذكي، والذي من المقرر أن يطرح في السوق يوم الاثنين 23 أكتوبر، مع بعض الميزات الرائعة.

 

عرض الإثنين.. خصم 3000 جنيه على موبايل iPhone 13 جديد


أعلنت شركة أبل في عام 2021 عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية الرائدة، iPhone 13. يتميز الهاتف بكاميرا محسّنة وأداء أسرع، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى.

 

خصم 7000 جنيه على ملك هواتف سامسونج S23 Ultra


أعلنت شركة سامسونج في عام 2023 عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية الرائدة، Galaxy S23 Ultra و يتميز الهاتف بكاميرا S Pen مدمجة، وتصميم جديد، ومجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض عن الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأزمات تضرب الزمالك| استهزاء نجم "الأبيض" وقرار عاجل من أوسوريو.. والإطاحة بالمحترفين

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

قضية اللجان الشعبية.. قرار عاجل ضد الإسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد

التوافق بين مصر وماليزيا على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في غزة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

ترشيحاتنا

مخاوف من تكرار المجزرة.. ضربات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى القدس

بعد شائعات طلاقها.. شيري عادل تظهر بالشال الفلسطيني

دعاء لأهل فلسطين .. كلمات مكتوبة لنصرة الأشقاء في غزة

المقاومة الفلسطينية تكشف سلاح استهداف العمق الإسرائيلي | شاهد

الاتحاد الأوروبي: من الضروري إدخال الوقود إلى قطاع غزة

الأونروا: مخزون المياه لدينا نفد .. والكهرباء منقطعة منذ 12 يوما في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزان نجم الدين تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة| شاهد

القبض على فنانة ورسائل تهديد.. نجوم عرب تعرضوا لانتهاكات من الكيان الصهيوني

نجوم حاولوا إنهاء حياتهم..سوزان نجم الدين تناولت حبوبا..أحمد عزمي قطع شرايينه..وشيرين عملت كل حاجة

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ