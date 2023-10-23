أخبار التكنولوجيا|أكثر تطبيقات على موبايلك تدعم الاحتلال الإسرائيلي .. أحدث هاتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أرخص موبايل Nokia بكاميرا في مصر..برخص التراب
أعلنت شركة HMD Global، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، في عام 2022 عن إطلاق هاتف Nokia G11 Plus في السوق المصري.
بكاميرا 200 ميجابكسل.. أقوى هاتف للفئة المتوسطة بسعر رخيص جدا
أعلنت شركة ريلمي Realme، اليوم، عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، Realme 11 Pro Plus. يتميز الهاتف بكاميرا 200 ميجابكسل، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة شرائح Mediatek MT6877V Dimensity 7050
وثائق.. وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل وأمازون تنتهك القانون الدولي وتساعد الاحتلال الإسرائيلي
كشفت وثائق حكومية تابعة للاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني أن شركات التكنولوجيا العملاقة جوجل وأمازون وميتا قد وقعت عقودًا مع الحكومة الإسرائيلية في غزة خلال العام الماضي، وتتضمن هذه العقود خدمات سحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات أخرى.
مقاطعة..أكثر تطبيقات على موبايلك تدعم الاحتلال الإسرائيلي
في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم هذا الاحتلال. فهناك العديد من التطبيقات التي طورتها شركات إسرائيلية أو تدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر.
بشاشة 140 هرتز ومعالج Snapdragon.. أحدث هاتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب
أضافت نوبيا هاتفا جديدًا إلى سلسلة Z50 الخاصة بها وهو هاتف Nubia Z50S الذكي، والذي من المقرر أن يطرح في السوق يوم الاثنين 23 أكتوبر، مع بعض الميزات الرائعة.
عرض الإثنين.. خصم 3000 جنيه على موبايل iPhone 13 جديد
أعلنت شركة أبل في عام 2021 عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية الرائدة، iPhone 13. يتميز الهاتف بكاميرا محسّنة وأداء أسرع، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى.
خصم 7000 جنيه على ملك هواتف سامسونج S23 Ultra
أعلنت شركة سامسونج في عام 2023 عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية الرائدة، Galaxy S23 Ultra و يتميز الهاتف بكاميرا S Pen مدمجة، وتصميم جديد، ومجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2.