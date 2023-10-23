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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أقوى هاتف للفئة المتوسطة بسعر رخيص جدا

بكاميرا 200 ميجابكسل..أقوى
بكاميرا 200 ميجابكسل..أقوى هاتف للفئة المتوسطة بسعر رخيص جدا

أعلنت شركة ريلمي Realme، اليوم، عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، Realme 11 Pro Plus. يتميز الهاتف بكاميرا 200 ميجابكسل، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة شرائح Mediatek MT6877V Dimensity 7050

 

كاميرا 200 ميجابكسل

 

يعد Realme 11 Pro Plus أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بكاميرا 200 ميجابكسل. تتميز الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766، وفتحة عدسة f/1.8، ودعم OIS. كما يحتوي الهاتف على كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

 

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز

 

يتميز Realme 11 Pro Plus بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تدعم الشاشة HDR10+ ومعدل لمس يصل إلى 480 هرتز.

بكاميرا 200 ميجابكسل..أقوى هاتف للفئة المتوسطة بسعر رخيص جدا

مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1

 

يعمل Realme 11 Pro Plus بمجموعة شرائح Mediatek MT6877V Dimensity 7050 تتميز هذه المجموعة الشرائح بأداء قوي وكفاءة عالية. كما يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

 

ميزات أخرى

 

يتميز Realme 11 Pro Plus أيضًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط. كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

 

السعر 

 

يبدأ سعر Realme 11 Pro Plus من 16 ألف جنيه مصري، وسيبدأ البيع في جميع أنحاء العالم في 20 يوليو 2023.


يعد Realme 11 Pro Plus أقوى هاتف للفئة المتوسطة حتى الآن. يتميز بكاميرا 200 ميجابكسل، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1. سيكون هذا الهاتف خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي ومميز بسعر معقول.

 

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية عن Realme 11 Pro Plus:

 

• يتميز الهاتف بتصميم جديد يتميز بإطار زجاجي مسطح وظهر زجاجي.

• يحتوي الهاتف على بطارية تدوم طوال اليوم، ويمكنه شحن من 0 إلى 100٪ في 30 دقيقة.

• يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي.

 

حصل Realme 11 Pro Plus على تقييمات إيجابية من قبل النقاد. أشاد النقاد بكاميرا الهاتف القوية وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز. كما أشادوا بأداء الهاتف القوي وبطاريته التي تدوم طوال اليوم.

 

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