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إلهام أبو الفتح
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ديني

وزير الأوقاف: ما يحدث للشعب الفلسطيني جريمة بحق الإنسانية ونرفض محاولات التهجير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الرفض القاطع والحاسم لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإنهاء آماله في العيش والحياة على الكريمة على أرضه ووطنه، مؤكدًا دعمه وعلماء الأمة وقادتها للبيان الفلسطيني الذي أصدره نخبة من كبار العلماء لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وزير الأوقاف: ما يحدث للشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية كلها ونرفض محاولات تهجيره

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم حول مكانة سيناء بمسجد الصديق بمدينة نويبع، تحت عنوان:"سيناء المباركة.. المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء:" إلى عقلاء العالم وحكمائه والمؤسسات الدولية والحقوقية نقول لهم: ألم يؤلم ضمائركم ما يحدث من قتل ممنهج وحصار وتجويع؟، أليس أطفال فلسطين كسائر أطفال العالم لهم الحق في الحياة الكريمة؟، مضيفًا: "الله الله في أطفال في فلسطين، الله الله في نساء فلسطين، الله الله في استهداف المدنيين العزل بالحصار والتجويع والقتل الممنهج".

وشدد وزير الأوقاف على دعم البيان الدولي الذي أصدره نخبة من كبار علماء الأمة، وفي مقدمتهم كبار علماء دولة فلسطين الشقيقة، من القادة وعلماء الأمة في الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء آمله في الحياة، مشددًا على أن التمسك بالأرض والتشبث بها والحفاظ على الأوطان من أرفع وأعلى درجات الشهادة في سبيل الله عزوجل.

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبته مدينًا ما يحدث للشعب الفلسطيني شيوخًا وأطفالًا ونساء، من تجويع وحصار وقتل ممنهج، مؤكدًا أن دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها أو أسهم في سفكها تلاحقه في ديناه وآخرته، فكم من أمة بغت وتجبرت فكان عاقبة أمرها خسرا.

واختتم وزير الأوقاف قائلًا: "أما آن العالم لضمير العالم أن يستيقظ؟!، وهل يقبل أن يحدث مثل ما يحدث لأهالينا في فلسطين في أي بقعة من بقع العالم أو في غيرهم من المخلوقات؟!، لافتًا إلى أنها جريمة في حق الإنسانية كلها.

من قلب نويبع.. وزير الأوقاف: دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها

رسالة وزير الأوقاف للعالم.. ألم يؤلم ضمائركم استهداف وحصار وتجويع أهالي غزة؟

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء 

ونقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر صلاة آخر جمعة في أكتوبر، من رحاب مسجد الصديق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء تحت عنوان :«سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء». 

وبدأت شعائر صلاة آخر جمعة في أكتوبر بتلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وخطيبا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (12- 13 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (26 - 27/ 10/ 2023م).

وتضم القافلة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:"سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء".

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