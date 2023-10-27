طائرات حربية تحلق في سماء عسقلان جنوب إسرائيل

أفادت سكاي نيوز البريطانية، أن محررتها لشؤون الدفاع والأمن، ديبورا هاينشا، في عسقلان، جنوب إسرائيل، سمعت طائرات حربية تحلق فوق المدينة، وتقول: على مسافة بعيدة، طوال اليوم، كنا نسمع انفجارات مدوية، وأصوات الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

وأكدت سكاي نيوز البريطانية، مع حلول الليل، أطلقت إسرائيل قنابل مضيئة وكان بإمكان المراسلين رؤية الضوء البرتقالي على مسافة بعيدة من هذه الضربات.

جاء ذلك بعد أن قالت شركة اتصالات فلسطينية إن جميع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت معطلة داخل غزة بسبب القصف العنيف.

وقالت مجموعة مراقبة تتتبع الاتصال في جميع أنحاء العالم، لسكاي نيوز، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الاتصال في غزة. وتقول إنه من المفترض أن يكون انقطاع التيار الكهربائي مرتبطًا بالقصف العنيف الذي حدث طوال اليوم.

يتعرض قطاع غزة لأعنف قصف جوي منذ بداية العدوان، وفقا للفيديوهات المنتشرة للقصف علي منصات المنافذ الإخبارية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما نشره موقع تايمز أوف غزة، شن الطيران الإسرائيلي أعنف سلسلة غارات جوية على قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وأفاد الموقع أن الهجوم بدأ اليوم منذ نصف الساعة تقريبا تزامنا مع قطع الإنترنت والاتصالات عن مناطق واسعة من القطاع.

وحسب تايمز أوف غزة، شاركت أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية في قصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسط انهيار كامل لخدمات الاتصالات، مرتكبة فظائع مروعة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن القوات البرية الإسرائيلية توسع عملياتها البرية ابتداء من الليلة.

قال هاجاري خلال بيان متلفز: نحن مستعدون على كافة الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تعلن عن توسيع عملياتها البرية في غزة وتطلب من سكان القطاع التحرك جنوبا. وشدد قائلا: ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبا.

وقال دانييل هاغاري مستعدون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. وكتب علي حسابه علي أكس، في الساعات الأخيرة، قمنا بزيادة الهجمات في غزة.

وأضاف: تهاجم القوات الجوية على نطاق واسع الأهداف تحت الأرض والبنية التحتية، بشكل كبير جدًا.

وأكد، استمراراً للنشاط الهجومي الذي قمنا به خلال الأيام الماضية، تقوم القوات البرية بتوسيع النشاط البري مساء اليوم. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بكل قوة في كافة المجالات من أجل تحقيق أهداف الحرب.