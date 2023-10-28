رسميا.. فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية للعام 2023

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب التقدم لجوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023، وتمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:



العلوم الطبية (ثلاث جوائز)

- العلوم الهندسية (جائزتان)

– العمارة (جائزة واحدة)

- العلوم التكنولوجية (جائزتان)

- العلوم التربوية (جائزة واحدة)

- العلوم الأساسية (ثلاث جوائز)

- العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز)

- العلوم الزراعية (جائزة واحدة)

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان)



ويتم الإعلان لدى كليات ومعاهد الجامعة عن التقدم لنيل جوائز الجامعة (التقديرية – التشجيعية) واستلام المستندات المطلوبة للتقدم حتى 31 ديسمبر 2023 مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة



وكان قد تسلمت جامعة عين شمس شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT)

وذلك خلال الاحتفال السنوي (AT Awards)الذى نظمته CIAT بلندن، المملكة المتحدة في 20 أكتوبر 2023 لتسليم جوائز التميز والاحتفاء بإنجازات المتخصصين في مجال التكنولوجيا المعمارية للجهات الأكاديمية والمهنية ، وذلك تحت رعاية الاستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للاستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، حيث قامت ا.د مروة خليفة مدير البرنامج بتسلم شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي وذلك لمدة خمس سنوات (2022 – 2027).

ويعد CIAT هو الهيئة الدولية المعتمدة للمتخصصين في تكنولوجيا الهندسة المعمارية ، في المقام الأول في المملكة المتحدة ولكن أيضًا على المستوى الدولي. وباعتماد البرنامج يحق لخريجي البرنامج الاعفاء من التقييم المهني - لاستيفائهم المعايير التعليمية اللازمة - عند التقدم للهيئة ليصبحوا تكنولوجيين معماريين معتمدين دوليا. وقد أثنت الهيئة المعتمدة على نهج البرنامج إزاء التصميم البيئي وكيفية إدماج قضايا الاستدامة الرئيسية في المناهج الدراسية من خلال استخدام المواد والتكنولوجيات والتقنيات المستدامة. كما أشاد المراجعون باتصال البرنامج مع الصناعة وفرص النشاط الطلابي المميزة التي يطرحها البرنامج.