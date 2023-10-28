عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية للعام 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب التقدم لجوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023، وتمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:


العلوم الطبية (ثلاث جوائز)

- العلوم الهندسية (جائزتان) 

– العمارة (جائزة واحدة) 

- العلوم التكنولوجية (جائزتان)

- العلوم التربوية (جائزة واحدة)

- العلوم الأساسية (ثلاث جوائز)

 - العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز) 

- العلوم الزراعية (جائزة واحدة) 

 

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

 

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

 

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

 

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

 

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان)

txt

جامعة عين شمس في أسبوع |مركز الاستشارات يعتمد دراسة جدوى 2 من أكبر المشروعات القومية ..انطلاق ملتقي التوظيف Career Week 2023 في 4 نوفمبر

txt

أخبار التعليم.. نصائح للطلاب لتنظيم وقت المذاكرة والاستفادة من سفينة سلسبيل في إجراء دراسات التغيرات المناخية


ويتم الإعلان لدى كليات ومعاهد الجامعة عن التقدم لنيل جوائز الجامعة (التقديرية – التشجيعية) واستلام المستندات المطلوبة للتقدم حتى 31 ديسمبر 2023  مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.

 

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز  وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة

 


وكان قد تسلمت جامعة عين شمس شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT)
وذلك خلال الاحتفال السنوي  (AT Awards)الذى نظمته CIAT بلندن، المملكة المتحدة في 20 أكتوبر 2023 لتسليم جوائز التميز والاحتفاء بإنجازات المتخصصين في مجال التكنولوجيا المعمارية للجهات الأكاديمية والمهنية ، وذلك تحت رعاية الاستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للاستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، حيث قامت ا.د مروة خليفة مدير البرنامج بتسلم شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي وذلك لمدة خمس سنوات (2022 – 2027).

ويعد CIAT هو الهيئة الدولية المعتمدة للمتخصصين في تكنولوجيا الهندسة المعمارية ، في المقام الأول في المملكة المتحدة ولكن أيضًا على المستوى الدولي. وباعتماد البرنامج يحق لخريجي البرنامج الاعفاء من التقييم المهني - لاستيفائهم المعايير التعليمية اللازمة - عند التقدم للهيئة ليصبحوا تكنولوجيين معماريين معتمدين دوليا. وقد أثنت الهيئة المعتمدة على نهج البرنامج إزاء التصميم البيئي وكيفية إدماج قضايا الاستدامة الرئيسية في المناهج الدراسية من خلال استخدام المواد والتكنولوجيات والتقنيات المستدامة.  كما أشاد المراجعون باتصال  البرنامج مع الصناعة وفرص النشاط الطلابي المميزة التي يطرحها البرنامج.

جامعة عين شمس جوائز الجامعة التقديرية العلوم الهندسية شهادة الاعتماد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

ترشيحاتنا

احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

الآلاف يحتشدون رافعين أعلام فلسطين عند حدود العراق والأردن | فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مهمة مستحيلة..خبير : مواجهة جيش الإحتلال لـ المقاومة فى الأنفاق جحيم لإسرائيل

الصحفيين تقيم عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات خلال اقتحام مخيم الجلزون في رام الله| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة في عمر 88 في حملة إعلانية تثير الجدل لسبب غير متوقع|شاهد

يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ