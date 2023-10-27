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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن قطاع غزة يقصف بشكل عام، ولا يوجد اتصالات حيث انقطعت بشكل كامل، وناشدنا العالم لوقف العدوان على قطاع غزة ، حيث أن المواطنين لا يمكنهم التواصل بنا.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on"،  إن الطواقم الطبية في حالة خطر شديد، ونخشى تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف :"لا نستطيع الوصول للطواقم في قطاع غزة، ولا يوجد أي وسيلة اتصال مع الزملاء في قطاع غزة، أو اي اتصالات مع المواطنين".

وذكر أن شركات الاتصال في قطاع غزة أعلنت توقف الخدمات بشكل كامل، مضيفا أن غزة تذبح بشكل كامل.

الاحتلال الاسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني

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