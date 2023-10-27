عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لوقف الاعتداء الإسرائيلي..مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

ايلون ماسك
ايلون ماسك

بدأ مستخدمو منصة X “تويتر" سابقاً للتواصل الإجتماعى فى استخدام هاشتاج #starlinkforgaza، لطلب تزويد قطاع غزة بقمر صناعى للإنترنت من إيلون ماسك، لوقف الإعتداء الإسرائيلى.

تصدر هاشتاج #starlinkforgaza منصة X “تويتر" سابقاً، بعد تفاعل المستخدمين معه بشكل كبير، يأتى ذلك بعدما كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية عن تدمير جميع المسارات التى تجعل غزة متصلة بالعالم الخارجي بسبب القصف الإسرائيلي.

لوقف الاعتداء الإسرائيلي..مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

جاء ذلك عقب تصريح المتحدث باسم المقاومة الفلسطينية أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة علامة واضحة على نية الكيان الصويونى تنفيذ الكثير من الإعتداءات الغاشمة بعيداً عن أى رصد أو توثيق سواء كان من الصحافة أو أهل فلسطين من خلال قطع الإنترنت تماماً فى القطاع.

مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

وطالب المستخدمون من إيلون ماسك توفير خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعى starlink لسكان غزة ليتمكنوا من الإتصال بالعالم من جديد، مثلما قام الملياردير الشهير مع أوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى منذ بداية العام الماضى، بعد قطع جميع خدمات الإنترنت الأرضى والنقال عنها.

مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

يذكر أن الإنترنت الفضائي يعمل من خلال التقاط البيانات عبر الأقمار الصناعية ومن ثم توصيلها للأجهزة والإتصال بشكل طبيعي تماماً، وبالتالى تصفح وتحميل أى بيانات.

مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

تمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية، ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أى مكان متصلاً بالإنترنت إذا تضررت بنيته التحتية للإنترنت بسبب أى هجمات، مثلما حدث فى أوكرانيا جراء الهجوم الروسى.

starlinkforgaza قطاع غزة إيلون ماسك تويتر منصة X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

موجهتان من جنوب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار وراء حادثي طابا ونويبع

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| أفضل تكييف سبليت 1.5 حصان بمصر.. وعرض رائع على الموبايل الأكثر مبيعا من ريلمي

بسعر مناسب جدًا.. أفضل موبايل شاومي للشباب في السوق

خطأ فادح.. رئيس مايكروسوفت يعبر عن ندمه بشأن هذا القرار

إمكانات جبارة.. هاتف وان بلس OnePlus 12 ينطلق بأفضل شاشة في العالم

سامسونج تعتزم إطلاق هواتفها الرائدة Galaxy S24 بميزات للذكاء الاصطناعي

أفضل صفقة ممكنة.. أنسب موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

أخبار التكنولوجيا| جوجل تعطل خدمات «الخرائط» على الشعب الفلسطينى.. وأكثر موبايل أندرويد شبابي يشبه الـ iPhone

بدون تردد.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

ترشيحاتنا

#starlinkforgaza يجتاح تويتر.. افتحوا النت لأهل غزة من الفضاء مثل أوكرانيا

عمرو أديب: الليلة هي الأصعب على فلسطين

هل كتب على المنطقة العيش في صراع للأبد.. حملة السيسي تستعرض الدعم المصري للقضية الفلسطينية| فيديو

فشل الاحتلال.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن الاجتياح البري لغزة

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية

ضربوه حتى الموت.. قرار عاجل ضد المتهمين بالتخلص من شخص بعين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا في حفلها بـ موسم الرياض

أشخاص أكثر عرضة للشد العضلي باستمرار.. الحامل أبرزهم

طريقة عمل الجاتوه السواريه الاقتصادي.. أحلى من الجاهز

فيديو

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.ل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ