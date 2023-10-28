البحوث الفلكية تفتح أبوابها للجمهور لرصد خسوف القمر والأخير هذا العام

يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لرصد ظاهرة خسوف القمر المرتقبة اليوم السبت، التى سترى فى مصر، ويفتح المعهد (مرصـد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصد هذه الظواهر الفلكية، حيث سيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وسيكون هناك أجهزة مخصصة للجمهور.

خسوف القمر

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، فتح أبواب المعهد اليوم السبت أمام الزائرين من هواة الفلك لـ رصد ظاهرة خسوف القمر الجزئي، من المقر الرئيسي بحلوان ومرصد القطامية الفلكي والمركز الإقليمي بالوادي الجديد.

يغطي ظل الأرض 12.2 % تقريبًا من سطح القمر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من المتوقع حدوث خسوف جزئي للقمر اليوم السبت 28 أكتوبر2023 ويتفق توقيت مع بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، ويغطي ظل الأرض 12.2 % تقريبًا من سطح القمر.

الخسوف الثاني والأخير للقمر في العام الحالي 2023

وأضاف أن هذا الخسوف هو الخسوف الثاني والأخير للقمر في العام الحالي 2023، وسيمكن رؤيته في مصر والوطن العربي، لافتا إلى أن أول خسوف للقمر في العام الحالي حدث في 5 مايو الماضي، وهو خسوف (شبه ظلي) ولم تتمكن مصر من رؤيته.

رؤية الخسوف الجزئي للقمر في تلك المناطق

وأضاف القاضي، أنه يُمكن رؤية الخسوف الجزئي للقمر في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ، مضيفًا أنه يُمكن رؤيته في مصر وفي المناطق التالية:

قارة أوربا

قارة أسيا

قارة أستراليا

قارة أفريقيا

أمريكا الشمالية

شمال وشرق أمريكا الجنوبية

المحيط الباسفيكي

المحيط الأطلنطي

المحيط الهندي

القارة القطبية الشمالية

القارة القطبية الجنوبية

مراحل الخسوف الجزئي للقمر

وذكر رئيس المعهد، أن جميع مراحل الخسوف الجزئي للقمر منذ بدايته وحتى نهايته سوف تستغرق مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريبًا، كما يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17 دقيقة تقريبًا.

ونوه إلى أنه خلال هذا النوع من الخسوف يصير جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض، وهو الجزء السفلي من قرص القمر كما سيتراءى في مصر، كما سيكون الخسوف مرئيا في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وشمال وشرق أمريكا الجنوبية، والمحيط الهادئ، والمحيط الأطلنطي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية.

وأكد أن خسوف القمر بأنواعه لا يحدث إلا إذا كان القمر بدرا، موضحا أن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.