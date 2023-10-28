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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جربيها .. طريقة عمل شوربة الذرة بالحليب

شوربة الذرة بالحليب
شوربة الذرة بالحليب

تعد الشوربة من أشهر الاطباق المحببة في الشتاء لأنها تساعد الجسم على الشعور بالدفء والوقاية من البرد وامراض الشتاء، كما انها تساعد على تقوية المناعة لكن بعض الاطفال والكبار ايضا لايحبون تناول الشوربة بمذاقها التقليدي.
 

لذلك نقدم لكم  طريقة عمل شوربة الذرة بالحليب من ابداع الشيف مفيدة عثمان.
 

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طريقة عمل شوربة الذرة بالحليب

 

المقادير:

600 غرام ذرة

½ ليتر حليب سائل

1 بصلة

1 ملعقة كبيرة دقيق الذرة أو النشا

1 ملعقة صغيره بابريكا

½ ليتر ماء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

 طريقة عمل شوربة الذرة بالحليب

 

1- قطّعي البصل إلى قطع صغيرة، اقليها بالزيت على النار من دون تركه يحمر.

2- أضيفي الذرة ثم النشا بعد تذويبه في الحليب .

3- أضيفي الماء، البابريكا والملح، اتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة.

4- اخلطي الحساء في الخلاط وقدميه ساخن مع تزيننه ببعض حبات الذرة والبابريكا

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