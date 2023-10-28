الآلاف يحتشدون رافعين أعلام فلسطين عند حدود العراق والأردن | فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق احتشاد آلاف العراقيين عند الحدود العراقية الأردنية، وذلك لإعلان دعمهم لأهالي قطاع غزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع.

جاء ذلك بعد أن أعلنت فصائل مسلحة عراقية شن هجوما عنيفا بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "التنف"، عند الحدود السورية الأردنية العراقية، جنوب شرقي سوريا، في بادرة هو الثانية من نوعها خلال الساعات الأخيرة.



وقالت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، أن ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين انتحاريتين اخترقتا الدفاعات الجوية الأمريكية، ليل الجمعة/السبت، في قاعدة "التنف" عند منطقة 55 كم بريف محافظة حمص على الحدود (السورية- العراقية -الأردنية).