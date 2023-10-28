شئون الأسرى: الاجتياح البري للاحتلال الإسرائيلي إبادة لشعب قطاع غزة

شن قدورة فارس رئيس هيئة شؤؤن الأسرى، هجوما حادا علي العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأضاف قدورة فارس، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ عملية الاجتياح لقطاع غزة، متابعا أن الاجتياح البري للاحتلال الإسرائيلي هو إبادة لشعب قطاع غزة.

وتابع قدورة فارس رئيس هيئة شؤؤن الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل شيء من جرائم الحرب ضد المواطنين والشعب الفلسطيني .



