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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر اقتحام غزة ليلا.. سمير فرج : تنياهو انتهى سياسيًا وسيواجه المحاسبة

صدى البلد

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن التقارير الإسرائيلية التي تفيد ببدء هجوم بري على قطاع غزة في مساء الجمعة تكشف  عن ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح خلال لقاء خاص في برنامج "المصري أفندي" على فضائية "المحور"، أن هذا الهجوم البري يأتي لحفظ ماء وجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بعد الخسائر التي تكبدها جيشه يوم 7 أكتوبر 2023.

وكشف أن إسرائيل بدأت الهجوم البري خلال الليل لأن قدرات الرؤية لديها في الظلام أكثر تفوقًا من قوات حماس.

وأوضح أن الضربة التي تلقتها إسرائيل في "عملية طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر كانت قوية، وكشفت عن ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن نتنياهو انتهى سياسيًا وسيواجه السجن والمحاسبة.

الاحتلال الاسرائيلي اكتوبر 2023 الخبير الاستراتيجي بنيامين نتنياهو برنامج المصري أفندي جيش الاحتلال المصري أفندي

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