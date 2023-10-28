بيان عاجل من بايدن بعد هجوم استهدف قاعدة أمريكية في سوريا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على إيران وذلك في أول تعليق أمريكي على استهداف فصائل عراقية مسلحة لقاعدة التنف العسكرية في سوريا.

وأضاف بايدن: "مستعدون لمزيد من الخطوات للرد على هجمات من جماعات مرتبطة بإيران على قوات أمريكية في العراق وسوريا".

جاء ذلك بعد أن أعلنت فصائل مسلحة عراقية شن هجوما عنيفا بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "التنف"، عند الحدود السورية الأردنية العراقية، جنوب شرقي سوريا، في بادرة هو الثانية من نوعها خلال الساعات الأخيرة.

وقالت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، إن ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين انتحاريتين اخترقتا الدفاعات الجوية الأمريكية، ليل الجمعة/السبت، في قاعدة "التنف" عند منطقة 55 كم بريف محافظة حمص على الحدود (السورية- العراقية -الأردنية).