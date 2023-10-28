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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد: فلسطين تنهار.. يا ريتني وسطيهم.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد

وجه الفنان احمد سعد، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاعالاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب احمد سعد عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:"فلسطين بنتهار يارتني وسطيهم ".

 

فور إعلان الفنان أحمد سعد عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذر لك" أثار ذلك  الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات بين متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتوقع متابعو أحمد سعد أن هذه الأغنية يوجهها إلى زوجته علياء كنوع من الاعتذار وأنباء عن عودته لها.

بينما وجه بعض المتابعين للفنان أحمد سعد تساؤلا هذا الاعتذار توجهه لمين ليرد أحد المتابعين قائلا : "لثلاثة" في إشارة إلى طليقاته: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء.

أغنيته الجديدة الفنان أحمد سعد خدمة الإنترنت ريم البارودى ريم البارودي وسمية سمية الخشاب قوات الاحتلال

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