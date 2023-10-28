مخاطر غير متوقعة عند نقص فيتامين ب12| تعرف عليها

فيتامين ب 12، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء، ضروري للعديد من وظائف الجسم الحيوية، يلعب دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعد في نقل الأكسجين ومنع فقر الدم، فيتامين ب12 ضروري لصحة الأعصاب لأنه يدعم إنتاج المايلين، مما يضمن كفاءة نقل الإشارات العصبية، يؤثر هذا الفيتامين أيضًا على تنظيم الحالة المزاجية من خلال التأثير على إنتاج الناقلات العصبية، علاوة على ذلك فهو يساعد على خفض مستويات الهوموسيستين، مما يقلل من مخاطر القلب والأوعية الدموية، تمتد أهمية B12 إلى صحة العظام ونمو الجنين أثناء الحمل، باختصار فإن دوره متعدد الأوجه في الدم والأعصاب والمزاج والصحة العامة يؤكد سبب أهمية فيتامين ب 12 لرفاهيتنا، وهذا يجعل من المهم التعرف على نقص هذا المرض.



-قد تجد صعوبة في المشي



يؤثر فيتامين ب 12 على المشي بطريقة أقل وضوحًا ولكنها مهمة، يمكن أن يؤدي النقص في فيتامين ب12 إلى اعتلال الأعصاب المحيطية، وهي حالة تتضرر فيها الأعصاب الطرفية، وهي ضرورية للتحكم في العضلات والإحساس في الأطراف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وخز وتنميل وضعف في الساقين والقدمين، مما يؤثر على التوازن والتنسيق. ونتيجة لذلك، قد يصبح المشي غير مستقر، ويزداد خطر السقوط، تعتبر مستويات B12 المناسبة ضرورية للحفاظ على صحة الأعصاب الطرفية، وضمان مشية ثابتة ومنسقة، ومنع مشاكل الحركة المتعلقة بصعوبات المشي.



-قد يكون لديك لسان متورم



يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تورم اللسان واحمراره وألمه، وهي حالة تعرف باسم التهاب اللسان، B12 ضروري للحفاظ على صحة الغشاء المخاطي للفم وتعزيز نمو الخلايا الطبيعية، وفي غيابه، يلتهب الغشاء المخاطي في الفم ويمكن أن يتضخم اللسان، مما يؤدي إلى عدم الراحة وصعوبة التحدث والأكل.



-من الممكن أن تعاني من فقر الدم



فيتامين ب 12 ضروري للوقاية من نوع معين من فقر الدم المعروف باسم فقر الدم الضخم الأرومات أو فقر الدم الخبيث، في نخاع العظم، يشارك فيتامين ب12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، عندما تكون مستويات فيتامين ب12 غير كافية، تصبح الخلايا أكبر حجمًا وأقل وظيفية، مما يؤدي إلى انخفاض العدد الإجمالي لخلايا الدم الحمراء، وينتج عن هذا فقر الدم الضخم الأرومات، الذي يتميز بالتعب والضعف وشحوب الجلد، تعتبر مستويات B12 الكافية ضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء الصحية، وضمان نقل الأكسجين بكفاءة ومنع فقر الدم.



-تشعر بأحاسيس غريبة في يديك وساقيك

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين، المعروف باسم الاعتلال العصبي المحيطي، يلعب B12 دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وغمد المايلين الذي يعزلها، عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 منخفضة، يمكن أن تتضرر هذه الأعصاب، مما يؤدي إلى أحاسيس غير طبيعية مثل الوخز والخدر والضعف في القدمين، يمكن أن تؤثر هذه الحالة أيضًا على التوازن والتنسيق، مما يجعل المشي غير مريح وغير مستقر.

- تبدأ بنسيان الأماكن والأشياء



يلعب فيتامين ب 12 دورًا محوريًا في الصحة المعرفية، وهو لا غنى عنه لإنتاج المايلين، وهو غمد وقائي حول الخلايا العصبية يعزز كفاءة نقل الإشارات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى إزالة الميالين، مما يؤثر على الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتركيز ومعالجة المعلومات، كما ارتبط انخفاض مستويات فيتامين ب12 باضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والقلق، مما يؤثر بشكل أكبر على الصحة الإدراكية.



-تواجه مشكلة في الرؤية



يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 سلبًا على الرؤية عن طريق إتلاف العصب البصري، وهو عنصر مهم في الجهاز البصري، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مختلفة في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة، قد تؤدي أوجه القصور الشديدة إلى فقدان البصر الدائم. فيتامين B12 ضروري لصيانة الخلايا العصبية، وندرته يمكن أن تضعف وظيفة العصب البصري، مما يؤثر على نقل المعلومات البصرية إلى الدماغ.



المصدر: timesofindia.