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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة المحاميد قبلى بالأقصر تناقش "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

التلاحم الوطني في حرب أكتوبر.. فعاليات وأنشطة فنية بقصور ثقافة الأقصر

 

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" ألقاها محمد حنفي موضحا لمحة تاريخية عن الميثاق الأفريقي، والهدف من الميثاق، وإطلاق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "آداب الدعاء" تحدث حسن منصور عن فضل الدعاء وتحري أكل الحلال من آداب الدعاء، وتعميم الدعاء، واخلاص النية لله تعالى.

 

قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الرياضة وأهميتها على صحة الإنسان" تحدث محمد الصادق عن أهمية الرياضة الجسدية والأهمية النفسية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تنظيم الوقت" تحدثت ياسمين خالد عن أهمية الوقت، وعناصره، وتقسيم الوقت للاستفادة منه، وعوامل النجاح في عدم هدر الوقت.

تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، حيث أقام قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "نسيان"، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي بعنوان "دومآ".

نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية" عمل بوستر ٦ أكتوبر" نفذتها رنا محمد، مستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان باستيل، كما نفذ القصر ورشة أعادة تدوير برواز من عصا الاستيك نفذتها مشيرة طلعت، نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذها سهري سباق، كما أعد القصر دوري ثقافي لرواد القصر قدمتها إيمان صلاح، وأعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز نفذها عوض الله محمد.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الأنشطة الفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة العامة لقصور الثقافة ثقافة الاقصر ثقافة بهاء طاهر ثقافة الطفل

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