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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي قشر البرتقال على وجهك .. نتيجة غير متوقعة

قشر البرتقال
قشر البرتقال

يعتبر قشر البرتقال من الأشياء التي تتخلص منها كنفايات، لكن رغم ذلك يمكن أن يعمل قشر البرتقال العجائب في إزالة تصبغات البشرة.

يتميز قشر البرتقال بأنه مشبع بعدد كبير من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والتي تعتبر فعالة للغاية في علاج اضطرابات الجلد المختلفة.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في قشر البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وهي أحد الأسباب الرئيسية وراء تصبغ الجلد. علاوة على ذلك، فإن المحتوى العالي من حمض الستريك في القشور يعمل كعامل تبييض طبيعي، ويعمل الزيت المستخرج منه كمرطب فعال، ويزيل تصبغ بشرتك ويمنحك في النهاية توهجًا مشعًا.

احصلي على بشرة متوهجة مع قشر البرتقال إن الاستفادة من قوة قشر البرتقال في تصبغ الجلد ليس بالأمر الصعب.

 إليك قناع قشر البرتقال البسيط الذي يمكنك تحضيره في المنزل:

تجفيف بعض قشور البرتقال في الشمس لبضعة أيام، ثم طحنها إلى مسحوق ناعم، امزجيه مع القليل من الحليب أو الزبادي ثم ضعيه على وجهك،  اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً، ثم اغسليه بالماء البارد. يمكن استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التصبغ العنيد، فإن إضافة بعض عصير الليمون إلى الخليط سيوفر فوائد إضافية، بينما يعمل قشر البرتقال على تفتيح البشرة، فإن حمض اللاكتيك الموجود في الحليب أو الزبادي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.

المصدر: boldsky

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