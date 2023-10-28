محافظ مطروح يدشن حملة "خدمتكم لحد باب بيتكم" لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم السبت مبادرة طرق الأبواب "خدمتكم لحد باب بيتكم" للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والعمدة عبد الله الزيات والعمدة عمران إمبيوة عن مجلس عمد ومشايخ مطروح.



وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة وأهميتها مع الخدمات المقدمة من خلال فرق طبية متميزة ومدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات.



وأكد على دور الرائدة الريفيات والتثقيف الصحي مع التوعية وحث جميع السيدات بمختلف مراكز المحافظة للحرص على الاستفادة من جميع خدمات الحملة، وأهمية الحصر أولا بأول.



واكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة تنطلق في إطار خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة للتحول الرقمي كمحور رئيسي بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ وكذلك للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وذلك من اليوم السبت ٢٨ أكتوبر إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣ حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة من باب لباب تحت شعار "خدمتكم لحد باب بيتكم"



وأوضح أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات لتقليل الفرص الضائعة وخفض نسبة الحاجة غير الملباة، والمستهدف الوصول إلى ٩١ ألف سيدة منهم ٤١ ألف سيدة بمدينة مرسى مطروح وذلك من خلال جميع العيادات الثابتة والمتنقلة، وكذلك عمل مسح جغرافي شامل للسيدات لعمل قاعدة بيانات للسيدات المستخدمات وغير المستخدمات لتوجيه التوعية طبقا للمناطق الجغرافية على أن تستمر الحملة في الفترة من ٢٨ أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣.



وأشار "سالم" إلى أن الحملة تستهدف السيدات في سن الإنجاب من عمر ١٥ حتى ٤٩ سنة وتقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالإضافة إلى عمل حصر للسيدات المستخدمات وغير المستخدمات ويتم ذلك من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات .



كما يتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لخدمات تنظيم الأسرة وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

محافظ مطروح يعلن انطلاق مبادرة طرق الأبواب