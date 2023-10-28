نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يكشف من خلاله عن النجوم الذين يشاركون فى حفل افتتاح موسم الرياض، حيث أقام لهم حفل عشاء حضره مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين فى جميع المجالات.

وظهر من النجوم المصريين والعرب فى الفيديو كل من أحمد عز ومحمد هنيدى وأشرف عبد الباقى ومحمد أنور وعمرو يوسف ونانسى عجرم وأصالة ورابح صقر.

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وأما من النجوم العالميين الذين حضروا حفل العشاء فى السعودية احتفالا بافتتاح موسم الرياض، فهم الملاكم مايك تايسون ورونالدو وكريستيانو رونالدو وسلمان خان.

تركى آل الشيخ

ويشارك محمد أنور فى مسرحية “زواج اصطناعى” في أول ظهور له بعد الانضمام إلى فريق المسرحية، ووصل محمد أنور، بطل العمل، ليشارك في المسرحية، بمشاركة الفنانة مي عز الدين وعدد من الأبطال، وذلك بعد اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم تقديم المسرحية في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض، تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتأتي مشاركة محمد أنور في مسرحية "زواج اصطناعي" كخطوة هامة في مسيرته الفنية، حيث يعتبر هذا العمل تحديًا جديدًا يضاف إلى قائمة إنجازاته الفنية.

وصوله إلى الرياض جاء برفقة عدد من زملائه الفنانين، بيومي فواد ومي عز الدين وغيرهم، بهدف التقاط اللقاء مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

تركي آل الشيخ، رجل الأعمال والمنتج الفني المعروف في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة الترفيه، يعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات التي دعمت الفنانين والمشاريع الفنية في السعودية.

وقد كانت له العديد من المبادرات الثقافية والفنية التي ساهمت في تعزيز المشهد الفني والترفيهي في المملكة.

لذلك، يأتي لقاء محمد أنور وزملائه بتركي آل الشيخ كفرصة لبحث سبل دعم وتعزيز الفن السعودي، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الفنية التي يشاركون فيها.