إعلامية: الاحتلال الإسرائيلي يخشى قوة الطفل الفلسطيني

قالت الإعلامية الفلسطينية نجوى قطيفان، إن العدوان والاحتلال الإسرائيلي ينتقم من الأولاد والأطفال، فهناك أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، خلال 22 يومًا، من بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى 1700 سيدة.

وأوضحت “نجوى قطيفان” خلال مداخلتها الهاتفية على قناة “دي أم سي”، أن الاحتلال يرغب فب القضاء على نسل الفلسطنيين، من خلال استهداف النساء والأطفال، متابعة: الطفل الفلسطيني لديه حلم منذ الطفولة وهو التحرير والاستشهاد.

وأكملت: الطفل الفلسطيني يستيقظ على صوت الصواريخ والقصف والصراخ، وهناك بعض المشاهد المؤلمة، لأطفال يجلسون حول جثث أسرهم، يرتجفون من شدة الخوف.

واسترسلت: الأطفال منذ الصغر يعرفون تماما ما يجب أن يحدث لهم، ولديهم الإيمان بنصر الله القريب ويتمسكون بأرضهم، مشددة على أن لعدوان الغاشم يخشى قوة الأطفال في غزة رغم ما تنفذه من جرائم.

وأضافت: الاحتلال الإسرائيلي يخشى قوة الطفل الفلسطيني، سيأتي يوم ويطلب الطفل أن يشارك في الدفاع عن أرضه والقضاء على العدو، لأنه رأى موت أسرته وأصدقائه أمامه.

ولفتت إلى أن أطفال فلسطين يحتاجون إلى رعاية نفسية خاصة، للتخلص من آثار المشاهد العنيفة التي رأوها، ويحتاجون إلى رعاية صحية كبيرة.