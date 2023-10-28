عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام وتوسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية

صدى البلد

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.

وقال وزير الري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب وموضوع ( منها (٢) بمحافظة البحر الأحمر و (٣) بمحافظة جنوب سيناء و (٢) بمحافظة الإسكندرية و (٢) بمحافظة السويس و (٨) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (٦) خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (٢) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة .

وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٥) موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (١٩) طلب ، وإرجاء البت في عدد (١) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية والموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

IMG-20231028-WA0134
IMG-20231028-WA0134
IMG-20231028-WA0133
IMG-20231028-WA0133
IMG-20231028-WA0131
IMG-20231028-WA0131
IMG-20231028-WA0130
IMG-20231028-WA0130

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

الخارجية تحمل إسرائيل مسئولية انتهاك قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

نجل هاني الناظر يكشف سبب تدهور حالة والده الصحية| تفاصيل

بحالة الزيرو.. سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

إطلاق صاروخ موجه من لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال

النكبة الكبرى.. شاهد منشور إسرائيلي يهدد سكان الضفة الغربية بالتهجير إلى الأردن

بعد دعوة أردوغان.. مليوني تركي يحتشدون لدعم فلسطين

استجابة للهشتاج العالمي.. ماسك: سندعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح تشبه فنانة شهيرة.. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة من الرياض

4 نصائح تقلل من حدوث الشد العضلي أثناء النوم.. احرص عليها

مشاكل الجلد مؤشر للإصابة بمرض خطير| تفاصيل

أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

فيديو

أمطار وسيول في هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

حفلة طلاب صاخبة.. الداخلية تكشف حقيقة قصة فيلا أبو رواش بالمنصورية

نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ