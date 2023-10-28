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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملتقى السنوى للصناعة في نسخته الثانية .. فعاليات متعدده نحو تعزيز تنافسيه القطاع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم "موقع صدي البلد" ، تقريرا حول فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانيه

 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من  28 إلى 30 أكتوبر 2023، نظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية اليوم السبت ، مجموعة من  الفعاليات وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية مشاركه

يشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية

 من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.ومن المقرر أن يستقبل مركز تحديث الصناعة العملاء بمقر انعقاد الملتقى داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تنمية الصناعة المصرية وتبادل الخبرات ودعم المبادرات

 ويهدف الملتقى إلى تنمية الصناعة المصرية وتبادل الخبرات ودعم المبادرات وطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها ، كما يعتبر الملتقى خطوة جيدة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة وعقد لقاءات عمل ثنائية.

مشاركه عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب

وسيتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية ، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين .
 

 

 

 

 

 

 

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة القطاع الخاص قطاع الاعمال اتحاد الصناعات المصرية الشراكات المستقبلية

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