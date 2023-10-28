سبب غير معروف وراء آلام القدم .. إليك الأسباب والعلاج

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الأملاح هي سبب الوحيد للمعاناة من آلام القدم ولكن في الحقيقة هناك مجموعة كبيرة من الأسباب غير المعروفة على نطاق واسع من بينها التهاب اللفافة الأخمصية.

ووفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine نرصد لكم أهم المعلومات عن التهاب اللفافة الأخمصية المتسبب في الام القدم والكعب

يتميز التهاب اللفافة الأخمصية بألم شديد في كعب القدم، خاصة عند الوقوف بعد الراحة.

ترجع هذه الحالة إلى إصابة مفرطة في السطح الوحيد (الأخمصي) للقدم وتؤدي إلى التهاب اللفافة، وهي شريط ليفي قوي من الأنسجة يربط عظم الكعب بقاعدة أصابع القدم.

يعد التهاب اللفافة الأخمصية أكثر شيوعًا عند النساء، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والأشخاص الذين يعملون في مهن تتطلب الكثير من المشي أو الوقوف على الأسطح الصلبة، والأشخاص ذوي الأقدام المسطحة، والأشخاص ذوي الأقواس العالية.

مع العلم أن المشي أو الجري، وخاصة مع عضلات الساق المشدودة، قد يسبب هذه الحالة أيضًا.

قد يشمل العلاج الام القدم في هذه الحالة ما يلي:

استراحة

تطبيقات عبوات الثلج

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

تمارين تمدد وتر العرقوب واللفافة الأخمصية