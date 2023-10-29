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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تأصيل التراث البحري.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لآثار عين شمس اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار، المقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان "تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار- جامعة عين شمس والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ويمكن للجميع و المتخصصين والمهتمين بالآثار والتراث والتسجيل عبر الرابط التالي: 
https://forms.gle/3ZhxjwT

 

 

 

 

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