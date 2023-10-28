قلوبنا تعتصر.. مقدمة حزينة من الإعلامية لبنى عسل عن تطورات الأوضاع في غزة

قدمت الإعلامي لبني عسل، حلقة اليوم من برنامجها “الحياة اليوم”، متأثرة، والدموع في عينيها؛ بسبب ما يحدث في غزة، وما تعرضت له من قصف عنيف بالأمس، ليس له مثيل.

وقالت لبني عسل، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"،:"عارفين لما الواحد يوصل للحظة ما يبقاش قادر يقول حاجة؟، ده اللي حصل، مش قادرين نعبر عن مشاعرنا".

وأضافت لبنى عسل،: “إحساس بالعجز؛ بسبب ما يحدث، وبنتخيل نفسنا مكانهم، شعور صعب يعتصر القلوب”، مشيرة إلى أن: "غزة أصبحت معزولة عن العالم كله، وأين القانون الدولي من هذه الجرائم".

وأكملت لبني عسل،: "بقى كل يوم ألف شهيد، ونوصل لـ 7000 شهيد حتى الآن، ده غير اللي تحت الأنقاض، وكلنا مش عارفين ده هيخلص إمتى".