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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعيًا للتوجه إلى الجنوب.. نتنياهو: الحرب داخل غزة ستكون صعبة وطويلة

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدء المرحلة الثانية للعمليات في غزة؛ للقضاء على عناصر حركة حماس، وإعادة الأسرى.

وأضاف نتنياهو، في كلمة له، اليوم السبت، أن قوة خاصة إضافية دخلت إلى قطاع غزة، الليلة الماضية، زاعمًا أن جيش الاحتلال يستخدم المستشفيات في قطاع غزة؛ لإخفاء عناصر حماس.

وواصل كلمته: "نرفض أن يتهم جيشنا بارتكاب جرائم حرب"، لافتًا إلى أن جيشه صعَّد من ضرباته في غزة، وقتل عددًا كبيرًا من عناصر الفصائل.

وأكد أن حرب إسرائيل في غزة، قائمة، برا وبحرا وجوا، داعيًا سكان شمال غزة إلى التوجه للجنوب.

وأشار إلى أن الحرب داخل غزة ستكون صعبة وطويلة، لكنها "حرب الاستقلال" الثانية.

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