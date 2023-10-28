هجوم صاروخي لكتائب القسام علي تل آبيب .. صور وفيديو

في الوقت الذي تتواجد فيه القوات البرية الإسرائيلية الآن رسمياً على الأرض في غزة في عمليات موسعة، فإن صواريخ المقاومة الفلسطينية ما زالت تضرب تل آبيب الكبري وما حولها.

ووفقا لما نشرته العديد من المنافذ الأخبارية، منها سكاي نيوز البريطانية، تمكنت صواريخ المقاومة من ضرب عمق تل آبيب وتحديدا، كريات أونو، جنوب إسرائيل، وتظهر صور نتشرتها المنافذ الأعلامية الأضرار الناجمة عن الهجوم الصاروخي.

تم إطلاق الصاروخ من اتجاه غزة، بحسب رويترز، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أحد قد أصيب في الهجوم أم لا.

أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.

وجهت كتائب القسام سلسلة رشقات على عدة مناطق في إسرائيل أوقعت دمارا هائلا في مبان وسيارات. كما أوقع القصف عددا من الاصابات بين الإسرائيليين، ولم يتم التأكد حتي الأن من هذه الإصابات.