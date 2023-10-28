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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الصناعات: الدولة قدمت حوافز كثيرة للمصنعين والمستثمرين الفترة الماضية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للملتقى والمعرض الأول الدولي السنوي للصناعة، كان بمناسبة مئوية اتحاد الصناعات، ولكن تشريفه للمرة الثانية مؤشر مختلف تماما، ويدل على اهتمام من القيادة السياسية بأهمية الصناعة حاليا.  

وأضاف "الشاهد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك جهود للدولة في البنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات، وهي انتهت تماما للبدء في عملية جذب للمستثمرين والمصنعين لعمل بنية فوقية.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه يرغب في التوفير للمصنعين الأماكن الجاهزة ليكي يعملون بها على نحو سريع، وبالتالي يعمل ذلك على توفير الوقت لهم.

وأوضح أن هناك حوافز قدمت خلال الفترة الماضية وهي مستمرة، وتمثلت في الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات ويمكن أن تتكرر للسلع الاستراتيجية واسترداد قيمة 50% من الأرض في حال تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وهذا يدل على أن هناك عجلة في الوصول إلى النتائج المرجوة من الصناعة.

اتحاد الصناعات قصواء الخلالي المستثمرين الشاهد الصناعات

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