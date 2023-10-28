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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب مايك بنس من سباق الرئاسة الأمريكية 2024

مايك بنس
مايك بنس

علق نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس حملته الرئاسية لعام 2024 يوم السبت، مع انخفاض الأموال في حملته وتحرك الحزب الجمهوري في اتجاه مختلف عن الحزب المحافظ في ولاية إنديانا منذ فترة طويلة.

وقد أدلى بهذا الإعلان غير المتوقع في المؤتمر السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس.

وقال على خشبة مسرح حشد فيه انصاره 'جئت إلى هنا لأقول إنه أصبح من الواضح بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي، لذا وبعد الكثير من المداولات قررت تعليق حملتي للرئاسة اعتبارا من اليوم'. 

واضاف 'لست نادما. الشيء الوحيد الذي كان سيكون أصعب من التهرب من الخسارة هو لو لم نحاول مطلقا'.

وقال المتحدث باسمه ديفين أومالي إن بنس اختار المؤتمر للإعلان لأن “الصراع في إسرائيل هو نموذج مصغر لما كان بنس يبشر به فيما يتعلق بالشعبوية والقيم المحافظة التقليدية”.

وأضاف أومالي: 'لقد منح فرصة أخيرة لطرح هذه القضية والقيام بذلك أمام جمهور داعم'.

وأشاد المرشحون الجمهوريون ببنس بعد إعلانه. وقالت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: 'لقد كان رجلاً صالحاً مؤمناً. لقد كان رجلاً جيداً في الخدمة'. غرد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قائلاً: “نائب الرئيس مايك بنس رجل مؤمن ذو مبادئ وعمل بلا كلل من أجل تعزيز قضية المحافظين”.

وكان بنس قد كافح لكسب الدعم في ميدان انتخابي أولي مزدحم يهيمن عليه دعم الرئيس السابق دونالد ترامب. وبعد خلافه مع زميله السابق في الانتخابات بسبب التصديق على نتائج انتخابات 2020 في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بدأ بنس في رسم خط أكثر صرامة بينه وبين ترامب خلال الحملة الانتخابية.

وقال في معهد نيو هامبشاير للسياسة في كلية سانت أنسيلم في سبتمبر/أيلول: 'عندما ترشح دونالد ترامب للرئاسة في عام 2016، وعد بالحكم كمحافظ، وقد فعلنا ذلك معًا'. 'لكن من المهم أن يعرف الجمهوريون أنه ومقلدوه في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لا يقدمون مثل هذا الوعد اليوم'.

انفصل بنس عن ترامب وأولئك الذين وصفهم بـ”مقلديه في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري” بشأن قضايا مثل الإجهاض ودعم أوكرانيا والدين الوطني. كما دعا إلى وضع تشريع فيدرالي للإجهاض يحدد حدًا أدنى وطنيًا لمدة 15 أسبوعًا، وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وإصلاح الضمان الاجتماعي لتقليل الدين الوطني.

الحملة الانتخابية الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق الرئيس السابق دونالد ترامب انتخابات 2020 حاكم فلوريدا رون ديسانتيس نائب الرئيس الأمريكي السابق

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