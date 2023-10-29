علشان منغرقش.. تطهير الشنايش والمطابق وسط الإسكندرية

نفذ حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهى خليفة، أعمال تطهير الشنايش والمطابق استعدادًا لموسم الأمطار هذا الشتاء.



توجهت اللجنة المنوطة بالمتابعة " مديري الإدارات من المتابعة الميدانية والطرق والأزمات والكوارث ومسئولي شركة الصرف الصحى صباح اليوم إلي شارع النصر، الصيرفي ، سيدي اسكندر وسيدي سعيد ، السيد محمدكريم، حارة مدورة ، حيث تم المرور على ٢٧ شنيشة و ٢٩ مطبق وتم التأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجه الأمطار والسيول لموسم الشتاء القادم.

يأتي هذا وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمرور على الشنايش والمطابق والتأكد من جاهزيتها واستعدادها على أكمل وجه لأي أمطار مفاجئة، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك .